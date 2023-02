Earth Wind and Fire Experience By Al McKay DOMAINE DES LUGEES, 18 juillet 2023, ARES.

Earth Wind and Fire Experience By Al McKay DOMAINE DES LUGEES. Un spectacle à la date du 2023-07-18 à 20:30 (2023-06-09 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

L’ESPACE BREMONTIER (n°1-1113912/2-1113842/3-1113841) présente ce concert Al McKay, membre fondateur, guitariste emblématique et compositeur des tubes d’Earth, Wind & Fire (Singasong, September…) est à nouveau en tournée avec son all star exceptionnel pour nous faire revivre l’atmosphère du Earth Wind & Fire de la grande époque.Groupe mythique des années 70, Earth Wind & Fire a usé les semelles d’au moins deux générations de funkateers avec une rafale de tubes fusionnant de façon inédite soul, jazz, funk, pop et rythmes africains, produisant une disco sophistiquée et universelle.Membre originel du groupe, Al McKay partage ce succès planétaire jusqu’en 1981. Natif de la Nouvelle-Orléans, il fait ses premières armes en tant que guitariste de la Ike & Tina Turner Revue. Il s’installe à Los Angeles et s’illustre d’abord au sein de Charles Wright & the Watts 103rd St. Band. Éclectique, il accompagne ensuite Sammy Davis Jr comme Isaac Hayes. En 1973, il rejoint Maurice White, Philip Bailey et Verdine White à Chicago pour fonder EW&F et forger ainsi le fameux son multi platiné. McKay quitte EW&F après sept albums et se lance dans la production (Carl Anderson, The Temptations). Dans les années 90, il forme The Al McKay All Stars. Le guitariste ressuscite aujourd’hui, avec légitimité, quelques bijoux comme Getaway, Fantasy, SingaSong ou September.Earth Wind and Fire, experience by Al Mckay, est pour sûr, l’évènement de l’été à ne pas manquer sur le Bassin d’Arcachon !CONCERT EN PLEIN AIR – PLACEMENT LIBRE DEBOUT.Buvette et restauration sur place.Ouverture des portes : 19hRéservation PMR : 06 26 24 71 86 Earth, Wind and Fire Experience

DOMAINE DES LUGEES ARES ALLEE DU DOMAINE DES LUGées Gironde

