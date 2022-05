Earth Senses Sparsbach, 8 mai 2022, Sparsbach.

Earth Senses Sparsbach

2022-05-08 09:00:00 – 2022-05-08 11:30:00

Sparsbach Bas-Rhin Sparsbach

Dans le cadre des animations estivales, l’office du toursime organise en collaboration avec Manuela Peschmann, un atelier Earth Senses. Entre un atelier d’initiation et une immersion forestière, cette session vous invite à tester et comprendre les bienfaits du contact avec la nature en quelques minutes par jour: réduire les déséquilibres physiologiques et le stress, réguler le rythme cardiaque, améliorer la qualité du sommeil, stimuler le système immunitaire, autant de bénéfices que vous découvrirez au travers d’exercices simples et ludiques axés sur la stimulation sensorielle et la mise en contact du corps avec l’électricité naturelle de la terre.

Lieu de rendez-vous : parking du stade, rue du Stade à Sparsbach

La session pourra être reportée en cas de météo défavorable (orage, vents violents, forte pluie).

Sortie gratuite – inscription obligatoire à l’OT (Min 3 pers. – max 10 pers)

Circuit facile (2-3 km)

Entre un atelier d’initiation et une immersion forestière, cette session vous invite à tester et comprendre les bienfaits du contact avec la nature.

+33 3 88 70 42 30

Dans le cadre des animations estivales, l’office du toursime organise en collaboration avec Manuela Peschmann, un atelier Earth Senses. Entre un atelier d’initiation et une immersion forestière, cette session vous invite à tester et comprendre les bienfaits du contact avec la nature en quelques minutes par jour: réduire les déséquilibres physiologiques et le stress, réguler le rythme cardiaque, améliorer la qualité du sommeil, stimuler le système immunitaire, autant de bénéfices que vous découvrirez au travers d’exercices simples et ludiques axés sur la stimulation sensorielle et la mise en contact du corps avec l’électricité naturelle de la terre.

Lieu de rendez-vous : parking du stade, rue du Stade à Sparsbach

La session pourra être reportée en cas de météo défavorable (orage, vents violents, forte pluie).

Sortie gratuite – inscription obligatoire à l’OT (Min 3 pers. – max 10 pers)

Circuit facile (2-3 km)

Sparsbach

dernière mise à jour : 2022-05-04 par