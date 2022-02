Earth Senses La Petite-Pierre, 5 juin 2022, La Petite-Pierre.

Earth Senses La Petite-Pierre

2022-06-05 – 2022-06-05

La Petite-Pierre Bas-Rhin La Petite-Pierre

EUR Immersion sensorielle et contact de la terre

Entre un atelier d’initiation au bain de forêt, cette session d’immersion forestière vous invite à tester et comprendre les bienfaits du contact avec la nature : réduire les déséquilibres physiologiques et le stress, réguler le rythme cardiaque, améliorer la qualité du sommeil, stimuler le système immunitaire, autant de bénéfices que vous découvrirez au travers d’exercices simples et ludiques axés sur la stimulation sensorielle et la mise en contact du coprs avec l’électricité naturelle de la terre.

Session d’immersion forestière pour tester et comprendre les bienfaits du contact avec la nature.

+33 6 66 76 55 93

Immersion sensorielle et contact de la terre

Entre un atelier d’initiation au bain de forêt, cette session d’immersion forestière vous invite à tester et comprendre les bienfaits du contact avec la nature : réduire les déséquilibres physiologiques et le stress, réguler le rythme cardiaque, améliorer la qualité du sommeil, stimuler le système immunitaire, autant de bénéfices que vous découvrirez au travers d’exercices simples et ludiques axés sur la stimulation sensorielle et la mise en contact du coprs avec l’électricité naturelle de la terre.

La Petite-Pierre

dernière mise à jour : 2022-02-10 par