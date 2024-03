Earth Hour : Visites nocturnes – Exposition « Points de vue » de Joanie Lemercier Centre d’art contemporain de la Matmut Saint-Pierre-de-Varengeville, vendredi 22 mars 2024.

Earth Hour : Visites nocturnes – Exposition « Points de vue » de Joanie Lemercier Venez découvrir l’exposition « Points de vue » de Joanie Lemercier pendant une nocturne au Centre d’art contemporain de la Matmut-Daniel Havis à l’occasion de l’événement Earth Hour. Vendredi 22 mars, 19h30, 20h30 Centre d’art contemporain de la Matmut Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T19:30:00+01:00 – 2024-03-22T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T21:30:00+01:00

Earth Hour est une initiative planétaire lancée par WWF en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique. Chaque année depuis 2007, le 23 mars de 20h30 à 21h30, les bâtiments les plus emblématiques de France comme la Tour Eiffel ou le musée du Louvre éteignent leurs lumières pendant une heure.

Pour la troisième année consécutive, le Centre d’art contemporain de la Matmut-Daniel Havis participe à cette action symbolique et vous propose une visite nocturne de l’exposition « Points de vue » de Joanie Lemercier

Au choix :

De 19h30 à 20h30

ou de 20h30 à 21h30

L’extinction des feux du château est prévue à 20h30 !

Pour le bon déroulement de l’événement, il vous est demandé de venir 20 minutes avant le début de la visite muni de votre billet (version imprimée ou numérique).

Pour en savoir plus : https://www.matmutpourlesarts.fr/centre-art-contemporain/evenements/101/earth-hour

Centre d'art contemporain de la Matmut 425, rue du Château, Saint-Pierre-de-Varengeville Saint-Pierre-de-Varengeville 76480 Seine-Maritime Normandie