Earth Hour | Atelier-Découverte de la biodiversité nocturne Parc de l’Argilière,Bihorel Bihorel Catégories d’évènement: Bihorel

Seine-Maritime

Earth Hour | Atelier-Découverte de la biodiversité nocturne Parc de l’Argilière,Bihorel, 26 mars 2022, Bihorel. Earth Hour | Atelier-Découverte de la biodiversité nocturne

Parc de l’Argilière, Bihorel, le samedi 26 mars à 19:00

Dans le cadre de l’Earth Hour, une mobilisation citoyenne internationale qui invite plusieurs millions de personnes à éteindre leurs lumières, #BihorelMaVille en lien avec Cardere et Mon P’tit Atelier de la COP21 de la Métropole Rouen Normandie vous proposent un atelier découverte de la biodiversité nocturne, au Parc de l’Argilière, le samedi 26 mars prochain, de 19h à 21h. Cet atelier, destiné aux plus p’tits comme aux plus grands, se tiendra sur inscription au ☎ 02 35 59 56 34 ou par mail [service.communication@ville-bihorel.fr](mailto:service.communication@ville-bihorel.fr) Ensemble, construisons un monde durable.

Sur inscription, 20 places disponibles

Dans le cadre de l’Earth Hour, #BihorelMaVille en lien avec Cardere et Mon P’tit Atelier de la COP21 de la MRN vous proposent un atelier découverte de la biodiversité nocturne au Parc de l’Argilière. Parc de l’Argilière,Bihorel Parc de l’Argilière, 76420 Bihorel Bihorel Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T19:00:00 2022-03-26T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bihorel, Seine-Maritime Autres Lieu Parc de l'Argilière,Bihorel Adresse Parc de l'Argilière, 76420 Bihorel Ville Bihorel lieuville Parc de l'Argilière,Bihorel Bihorel Departement Seine-Maritime

Parc de l'Argilière,Bihorel Bihorel Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bihorel/

Earth Hour | Atelier-Découverte de la biodiversité nocturne Parc de l’Argilière,Bihorel 2022-03-26 was last modified: by Earth Hour | Atelier-Découverte de la biodiversité nocturne Parc de l’Argilière,Bihorel Parc de l'Argilière,Bihorel 26 mars 2022 Bihorel Bihorel Bihorel Parc de l'Argilière

Bihorel Seine-Maritime