Glanage Pommes de Terre par les délégués de la MSA PDB EARL LESNE CADIOU, 7 octobre 2022, Saint-Méloir-des-Ondes.

EARL LESNE CADIOU La Haute Barbotais, 35350 Saint-Méloir-des Ondes Saint-Méloir-des-Ondes 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne

Les délégués volontaires des cantons de Saint Malo 1 et 2, de Combourg et de Dol de Bretagne vont participer a un Glanage suivi d’un pique nique pour la convivialité en partenariat avec l’association SOLAAL Bretagne. Tous les produits récoltés seront récupérés par des associations de don alimentaire (Resto du cœur, Secours Populaire Français, Banque Alimentaire…) pour les plus nécessiteux.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T10:00:00+02:00

2022-10-07T12:00:00+02:00