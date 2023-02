Visite de la brasserie biologique artisanale et paysanne et spectacle de Bretelle & Garance – Printemps Bio // REPORTÉ EARL Des Mottais Méral Catégories d’Évènement: Mayenne

Visite de la brasserie biologique artisanale et paysanne et spectacle de Bretelle & Garance – Printemps Bio // REPORTÉ
Jeudi 13 mai 2021, 17h30
EARL Des Mottais

Jauge maximum de 60 personnes pour le spectacle. Participation libre pour le spectacle.

Ferme brasserie de l’Oudon Les Mottais – Pays de la Loire Grandeur Nature EARL Des Mottais Le Mottais, 53230 Méral Méral 53230 Mayenne Pays de la Loire Visite de la Brasserie : Présentation de l’activité qui fait partie intégrante de la ferme, visite des installations et explications sur les procédés de fabrication. L’occasion pour les amateurs de bière de comprendre les étapes de fabrication et d’échanger sur cette boisson ancienne qui accompagne souvent les bons moments de la vie. Spectacle à 19h. En partenariat avec le Civam Bio 53 Evènement reporté au mois d’Août. Inscriptions

02 43 01 00 80

06 45 12 24 92

labrasseriedeloudon@gmail.com

