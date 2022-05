Le bal pour enfants // Le Grand Soufflet Salle socioculturelle, Eancé Eancé Catégories d’évènement: Eancé

Le bal pour enfants // Le Grand Soufflet Salle socioculturelle, Eancé, 6 octobre 2018 16:30, Eancé. Samedi 6 octobre 2018, 16h30 Sur place En famille – Gratuit sur inscription (places limitées) 0299436487, saison-culturelle@ccprf.fr, http://www.vostickets.com/LA_ROCHE_AUX_FEES Bal traditionnel gallo pour les familles Bal traditionnel gallo pour les familles avec Cèd Malaonaï à l’accordéon, à la veuze et au chant. Rondes-jeux, contredanses et autres danses en couples seront à l’honneur ! Petits et grands pourront (re)découvrir les répertoire dansés dans l’Est de la Bretagne tout en s’amusant ! Car l’essentiel, c’est d’abord de s’amuser, come de juss ! ➡️ Bal présenté dans le cadre du festival Le Grand Soufflet, en partenariat avec La Granjagoul, Maison du Patrimoine oral en Haute-Bretagne ➡️ Réserver Autour du spectacle ➡️ GOÛTER Avant de passer sur la piste de danse, un goûter est offert aux participants ! Salle socioculturelle, Eancé rue sainte anne, Eancé 35640 Eancé Ille-et-Vilaine samedi 6 octobre 2018 – 16h30 à 18h00

