Caroline Keane & Fiona Black + After Work // Le Grand Soufflet Salle socioculturelle, Eancé Eancé Catégories d’évènement: Eancé

Ille-et-Vilaine

Caroline Keane & Fiona Black + After Work // Le Grand Soufflet Salle socioculturelle, Eancé, 5 octobre 2018 20:30, Eancé. Vendredi 5 octobre 2018, 20h30 Sur place Plein : 9 € Réduit : 7,50 € Forfait famille : 20 € 0299436487, saison-culturelle@ccprf.fr, http://www.vostickets.com/LA_ROCHE_AUX_FEES Le charme de l’accordéon d’Irlande et d’Écosse Tout commence à l’université de Limerick, Irlande. Caroline Keane, accordéoniste issue des campagnes irlandaises, et Fiona Black, joueuse de concertina originaire des Highlands, se lient d’une amitié profonde qui se transforme en symbiose artistique. Viscéralement attachées à la musique, elles déversent leurs nobles émotions dans des mélodies touchantes et sensibles. Avec le guitariste Marty Barry, le trio créatif importe en Ille-et-Vilaine les traditions musicales de ses contrées natives. ➡️ La première partie sera assurée par les élèves du HangArt

➡️ Concert présenté dans le cadre du festival Le Grand Soufflet Autour du Spectacle ➡️ AFTER WORK PUB IRLANDAIS Le bar restaurant L’école des Saveurs d’Eancé prend des allures de pub et vous propose de déguster à partir de 18h30 Fish & chips et bières irlandaises dans une ambiance conviviale. Repas sur réservation uniquement

Adulte 10 € : Fish & chips + bière irlandaise

Enfant 5 € : 1/2 Fish & chips + un soda ➡️ Le HangArt AU VILLAGE THABOR Les élèves accordéonistes du HangArt se produiront lors du Grand banquet organisé dimanche 7 octobre sous le chapiteau du festival. Rendez-vous dès 12h pour les écouter et pour profiter des concerts et animations proposés sur le site ! Salle socioculturelle, Eancé rue sainte anne, Eancé 35640 Eancé Ille-et-Vilaine vendredi 5 octobre 2018 – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Eancé, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Salle socioculturelle, Eancé Adresse rue sainte anne, Eancé Ville Eancé Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Salle socioculturelle, Eancé Eancé Departement Ille-et-Vilaine

Salle socioculturelle, Eancé Eancé Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eance/

Caroline Keane & Fiona Black + After Work // Le Grand Soufflet Salle socioculturelle, Eancé 2018-10-05 was last modified: by Caroline Keane & Fiona Black + After Work // Le Grand Soufflet Salle socioculturelle, Eancé Salle socioculturelle, Eancé 5 octobre 2018 20:30 Eancé Eancé Eancé Salle socioculturelle

Eancé Ille-et-Vilaine