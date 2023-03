La Semaine de la petite enfance EAJE le greou, avenue rené cassin, Les Arcs Catégories d’Évènement: Les Arcs

La Semaine de la petite enfance EAJE le greou, avenue rené cassin,, 20 mars 2023, Les Arcs. La Semaine de la petite enfance 20 – 26 mars EAJE le greou, avenue rené cassin, Différents ateliers sont proposés sur le thème POP!

– Pop art : Atelier de Peinture collage à la manière de KUMASA (artiste japonaise)

– Pop Pock : Papiers et papiers bulles qui éclate

– Pop Up : se retrouver dans le labyrinthe en cartons.

– Pop Wizz : création de bulles qui pétillent

– Pop Cake : atelier de pâtisserie

– Pop Rock : Création musicale

– Pop Pchitt : Atelier de peinture à l’eau en mode Pchiiiiiit)

Inscription sur place

2023-03-20T08:00:00+01:00 – 2023-03-20T16:00:00+01:00

2023-03-26T08:00:00+02:00 – 2023-03-26T16:00:00+02:00

