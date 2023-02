EAGLE-EYE CHERRY DE ROMA, 16 février 2023, BORGERHOUT.

EAGLE-EYE CHERRY DE ROMA. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:00 (2023-02-16 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

The nineties are back, en zo ook Eagle-Eye Cherry. Toen de Zweeds-Amerikaanse zoon van jazzartiest Don Cherry en de broer van popidool Neneh Cherry eind jaren 90 zijn solowerk uitbracht, scoorde hij meteen een wereldhit. In 1997 en 1998 kon je de radio niet aanzetten zonder spontaan mee te neuriën met het geweldige Save Tonight. Met debuutplaat Desireless scoorde hij platina in de VS en op de MTV Awards won hij drie keer: beste nieuwkomer, beste mannelijke artiest én beste video. Exact 25 jaar later is Eagle-Eye Cherry terug klaar om de wereld te veroveren met zijn muziek. In tussentijd bracht hij nog vier studioalbums uit, maar nam hij ook een break van het artiestenbestaan om een vrij leven te leiden in thuisstad Stockholm. De nieuwe single I Like It, voorbode van de plaat Back on Track die uitkomt op 7 oktober, toont aan dat hij de kunst van popnummers schrijven zeker nog niet verleerd is. Laat je live in De Roma opnieuw aansteken door de positieve energie en de heerlijke melodieën van Eagle-Eye Cherry!

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

Exact 25 jaar later is Eagle-Eye Cherry terug klaar om de wereld te veroveren met zijn muziek. In tussentijd bracht hij nog vier studioalbums uit, maar nam hij ook een break van het artiestenbestaan om een vrij leven te leiden in thuisstad Stockholm. De nieuwe single I Like It, voorbode van de plaat Back on Track die uitkomt op 7 oktober, toont aan dat hij de kunst van popnummers schrijven zeker nog niet verleerd is. Laat je live in De Roma opnieuw aansteken door de positieve energie en de heerlijke melodieën van Eagle-Eye Cherry!

