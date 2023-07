Cet évènement est passé EACH DAY La Galerie du Crous de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris EACH DAY La Galerie du Crous de Paris Paris, 6 juillet 2023, Paris. Du jeudi 06 juillet 2023 au samedi 15 juillet 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Groupshow du collectif Nest : exposition et performances à la Galerie du Grous Le Collectif Nest vient de la pensée du Nid et de l’habitat. Nous concevons les espaces d’expositions comme des maisons temporaires, venant accueillir des oeuvres et des corps, comme un espace d’intimité et de vie. Les expositions faites jusqu’ici dans divers endroits à Paris par le collectif Nest, font partie d’un même fil conducteur. Nous pensons chaque lieu comme une suite de chapitres qui s’ajoutent à une même narration à la fois collective et intime. Comment peut-on investir un espace d’exposition comme un espace de vie collective ? Les spécificités architecturales de la galerie, faites de divers espaces et niveaux nous poussent à la penser comme une maison imaginaire à habiter collectivement. Les artistes invité.e.s, par leur présence et proposition personnelle, apporteront une forme de vie à cette maison qu’aura conçue le Collectif Nest. Chaque recoin et chaque étage de la maison aura sa fonction et son ambiance particulière où s’y dérouleront des gestes d’ordre différents. On se demande : qu’est-ce que c’est d’habiter un lieu ensemble ? Vernissage le jeudi 6 juillet à 18h La Galerie du Crous de Paris 11 rue des Beaux-Arts 75006 Paris Contact :

Collectif Nest Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu La Galerie du Crous de Paris Adresse 11 rue des Beaux-Arts Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Galerie du Crous de Paris Paris

La Galerie du Crous de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/