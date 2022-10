FORMATION METIERS DE LA PETITE ENFANCE E2S Formation, 13 octobre 2022, Montreuil.

*sur candidature

E2S Formation organise un Sas découverte

SAS de découverte des métiers

de la Petite Enfance PRO PETITE ENFANCE «2PE»

Action non rémunérée et financée par le Département de la Seine Saint Denis – IFE

OBJECTIFS :

Le SAS permet de :

Vérifier la pertinence du « Projet professionnel » compte tenu du profil et des attentes de la personne, d’établir un 1er diagnostic de ses besoins en vue de préparer le contenu et le déroulé du parcours.

Informer le public sur les métiers de la petite enfance et du Service A la Personne sur les moyens d’y accéder.

Permettre aux demandeurs d’emploi de valider ou non un projet professionnel dans la PE et le SAP.

Permettre l’accès à la qualification ou directement à l’emploi.

CONTENU :

Positionnement

Découvertes des métiers de la petite enfance et des SAP.

TRE

Atelier numérique

Accompagnement renforcé intégrant le volet social

Immersion entreprise

PUBLIC CIBLE : Personnes bénéficiaires du RSA avant le début du SAS, demandeurs d’emploi et jeunes de la Mission Locale.

PRE-REQUIS : Le SAS s’adresse à des personnes intéressé.es et motivé.es pour découvrir la filière petite enfance ou ayant déjà une idée de projet professionnelle dans ce secteur.

Savoir communiquer et se faire comprendre en français oral et être capable d’écrire un texte simple en français.

DURÉE : 7 semaines

DATES PRÉVISIONNELLES DU SAS :

1er : 21/11/2022 au 13/01/2023

2ème : 06/02/2023 au 24/03/2023

INFORMATIONS COLLECTIVES :

❖ Jeudi 13 octobre 2022 à 14H00

❖ Jeudi 20 octobre 2022 à 14H00

❖ Mardi 8 novembre 2022 à 10H00

❖ Lundi 14 novembre 2022 à 10H00

E2S FORMATION PETITE ENFANCE Pôle d’Activités Solidaires – Bâtiment A 1ER étage

18/30 rue Saint Antoine

93100 MONTREUIL

01.72.59.22.10/ 06.17.50.17.29

MERCI D’ENVOYER CANDIDATURES ET FICHES D’ORIENTATION PAR MAIL : formation@e2s.coop



