Saint-Cyprien Saint-Cyprien Dordogne, Saint-Cyprien e2k Concert Un portrait musical de Franz Schubert Saint-Cyprien Saint-Cyprien Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Cyprien

e2k Concert Un portrait musical de Franz Schubert Saint-Cyprien, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Cyprien. e2k Concert Un portrait musical de Franz Schubert 2021-07-22 – 2021-07-22

Saint-Cyprien Dordogne L’assocition E2k invite le pianiste Stéphane Delincak et le baryton-pianiste Matthieu Le Levreur pour vous proposer un portrait musical de Franz Schubert.

Au programme, la fantaisie en fa mineur pour piano quatre mains, ainsi que quelques mélodies accompagnées (extraits des Lieder de Schubert ) et des pièces pour piano seul.

Réservation obligatoire au 0769686068

Entrée 20€ L’assocition E2k invite le pianiste Stéphane Delincak et le baryton-pianiste Matthieu Le Levreur pour vous proposer un portrait musical de Franz Schubert.

Réservation obligatoire au 0769686068

Entrée 20€ L’assocition E2k invite le pianiste Stéphane Delincak et le baryton-pianiste Matthieu Le Levreur pour vous proposer un portrait musical de Franz Schubert.

Au programme, la fantaisie en fa mineur pour piano quatre mains, ainsi que quelques mélodies accompagnées (extraits des Lieder de Schubert ) et des pièces pour piano seul.

Réservation obligatoire au 0769686068

Entrée 20€ e2k dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Cyprien Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Cyprien Adresse Ville Saint-Cyprien lieuville 44.86916#1.04258