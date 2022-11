FORMATION FLE E2C93, 9 novembre 2022, Pantin.

FORMATION FLE 10 – 23 novembre E2C93

Ecole de la 2eme Chance

E2C93 27 rue Delizy 93500 Pantin Église Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France

https://youtu.be/szOqrw-sgsA Notre adresse :

27 rue Delizy, 93500 Pantin.

Tél : 01 49 46 10 80

au 1er étage Accès :

Métro ligne 5 : Eglise de Pantin

RER E : station Gare de Pantin

Bus : * 151 arrêt Delizy

* 249 arrêt Louis Nadot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T00:00:00+01:00

2022-11-23T23:59:00+01:00

