Paris Institut de physique du globe de paris île de France, Paris E-toiles de science I 3e édition Institut de physique du globe de paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

E-toiles de science I 3e édition Institut de physique du globe de paris, 30 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 30 octobre 2021

de 19h à 21h

gratuit

En présence des vidéastes, venez découvrir en exclusivité sur grand écran les 8 vidéos sélectionnées pour cette 3e édition de la compétition E-TOILES DE SCIENCE. Le jury de la compétition, présidé par Charlie Danger de la chaîne Les Revues du monde annoncera le nom du lauréat à l’issue de la séance. Pour les plus impatients, découvrez ci-dessous les vidéos qui concourent pour le prix, et n’hésitez pas vous à plonger dans le travail de ces vulgarisateurs de talent ! – Avoir un mot sur le bout de la langue : mais pourquoi ??!! | Drop of Curiosity – Pourquoi la propriété intellectuelle ? Locke et le droit naturel | Philoxime – Les Virus sont-ils vivants ? | Tania Louis – Les rayons X bouleversent ce qu’on savait de la Préhistoire | Passé sauvage – Qu’advient-il de nos émissions de CO2 ? | Le Réveilleur – La Danse de la mort de Strasbourg de 1518 (Farine psychédélique ou épidémie de transe ?) | MYST – Le Paradoxe d’Olbers | Space Apéro – D’où viennent les émotions musicales ? (raconté au coin du feu) | Explorons ! En partenariat avec CNC Talent et Zorba LifeSciences. Événements -> Festival / Cycle Institut de physique du globe de paris 1, rue Jussieu Paris 75005

© Stéphane Félicité

