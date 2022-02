E-TAL AR MOR (BALADE LITTÉRAIRE ET MUSICALE) Mairie La Trinité-sur-Mer Catégories d’évènement: La Trinité-sur-Mer

Lecture de divers extraits d’oeuvres ayant trait à la mer, à la navigation… Des textes tirés de la littérature internationale comme de la littérature en langue bretonne. On lira en breton et en français. Accompagnement musical. Apéro vers midi !… Organisé par Ti Douar Alre et Kerlenn Sten Kidna. La Trinité-sur-mer, RDV devant la mairie

Gratuit

