E-SPORT : 6ÈME SPORT’NUM – EDUCATION Castelnau-le-Lez, mardi 6 février 2024.

E-SPORT : 6ÈME SPORT’NUM – EDUCATION Castelnau-le-Lez Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 08:30:00

fin : 2024-02-06 20:00:00

Sensibilisation au numérique, quels impacts dans les pratiques éducatives sportives ?

Cette 6ème édition de Sport’Num est coorganisée par Castelnau Basket*, le Département de l’Hérault et Hérault Sport, avec la participation de nombreux partenaires du mouvement sportif et éducatif.

Elle promet d’être une journée captivante pour tous les passionnés de sport, de technologie et d’éducation au et par le numérique.

Au programme :

Des ateliers pour les collégiens du cycle 4: Pour construire une culture numérique éclairée.

Deux tables rondes ouvertes à tous : Pour partager les pratiques sur l’éducation au numérique et sur l’usage du numérique au service du sport.

« L’esport, les jeux vidéo et le numérique, quel accompagnement éducatif ? ».

« Les solutions et pratiques numériques au sein des clubs: témoignages d’acteurs du monde sportif héraultais ».

* Depuis 2019, le club de Castelnau Basket a engagé une démarche citoyenne destinée à faire du sport un levier de sensibilisation aux enjeux sociétaux liés à la lutte contre les violences, l’écoresponsabilité, la solidarité, l’inclusion et la promotion de la femme dans le milieu sportif. En mai 2023, la Fédération Française de Basketball a récompensé l’ensemble des actions menées depuis cinq ans par le club et lui a décerné le label FFBB. Citoyen MAIF, 3 étoiles.

Principaux partenaires : La Ville de Castelnau le Lez, le Centre pour L’Education aux Médias et à l’Information (CLEMI) de l’Académie de Montpellier, Montpellier E-Sport Club, le Collège Frédéric Bazille de Castelnau le lez, les Comités Départementaux de l‘Hérault de Cyclisme, de Randonnée Pédestre, de Tennis de Table, de Handball, de Basketball, la FN des OMS, la Mêlée, AMOS Business School.

Lieu : Palais des Sports Chaban-Delmas – Salle René-Alauze – Castelnau le Lez

Horaires :

De 8h30 à 17h pour les ateliers réservés aux scolaires

De 18h à 20h pour les tables rondes, temps de partage ouvert à tous, entrée libre sur inscription.

Palais des Sports Chaban-Delmas

515 Avenue de la Monnaie

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie



