Mairie de Colomiers, le samedi 6 mars à 15:00

Une rencontre pour explorer les amours de l'enfance à travers la littérature jeunesse avec Janik Coat, graphiste, auteure-illustratrice qui explore depuis plus de 20 ans le thème de l'attachement, notamment avec son dernier album « Baisers polaires ». Thème sur lequel travaille aussi Virginie Houadec, docteure en sociologie et spécialiste du genre dans la littérature jeunesse, diplômée de l'université Toulouse 2 Jean-Jaurès. En collaboration avec le Quai des Savoirs, dans le cadre de la programmation associée à l'exposition De l'amour (11/12/20-05/09/21)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-06T15:00:00 2021-03-06T17:00:00

