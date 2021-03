E-Rencontre d’Affaires franco-suisse Foodtech En ligne, 25 mars 2021-25 mars 2021, .

E-Rencontre d’Affaires franco-suisse Foodtech

En ligne, le jeudi 25 mars à 09:00

**La Suisse invente l’alimentation de demain**

Nourrir sainement et durablement est devenu un enjeu de taille. Le rapport à l’alimentation ne cesse de se transformer et oblige à faire de nouveaux choix. Les évolutions des régimes alimentaires, les comportements du consommateur et ses nouvelles attentes amènent le secteur à se réinventer continuellement et à repenser l’alimentation de demain.

Agriculture connectée et digitalisation de la chaîne alimentaire, « super aliments », nourriture santé, gestion intelligente des déchets, traçabilité… Bienvenue dans l’écosystème de la Foodtech.

La CCI France Suisse vous propose de découvrir comment la Foodtech s’impose progressivement au service de la transition alimentaire.

### Au programme de cette journée 100% virtuelle :

* Des ateliers et workshops pour découvrir tous les enjeux et les innovations de l’ecosystème suisse

* Des moments de rencontres avec les décideurs suisses du secteur de la FOODTECH lors de rendez-vous B2B qualifiés et personnalisés

**Programme :**

* **08:45 – 09:00 :** Introduction & Quelques fondamentaux du marché suisse. Claire LOUIS – Directrice commerciale, CCI France Suisse

* **09:00 – 09:30 :** Présentation du Village de l’Innovation de l’EHL & Domaines de recherche actuels. Zina Winnaretta SINGER – Head of Innovation Pole, Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL)

* **09:30 – 10:50 :** 1ère session de RDV B2B individuels de 20 minutes (4 créneaux)

* **11:00 – 11:30 :** Retour d’expérience d’une société active dans le milieu de la foodtech en Suisse. Andrea TASSISTRO – Fondateur de Foodetective

* **11:30 – 12:30 :** 2ème session de RDV B2B individuels de 20 minutes (3 créneaux)

* **13:30 – 14:00 :** Conférence sur l’innovation dans le domaine alimentaire – Tendances actuelles. Thierry DUVANEL – Director of Collaborative Innovation, Bühler Group

* **14:00 – 15:00 :** 3ème session de RDV B2B individuels de 20 minutes (3 créneaux)

* **15:00 – 15:30 :** Panorama du secteur foodtech en Suisse. Christina SENN-JAKOBSEN – Director of Swiss Food & Nutrition Valley. Christian SCHWAB – Executive Director, Integrative Food & Nutrition Center (EPFL)

* **15:30 – 16:50 :** 4ème session de RDV B2B individuels de 20 minutes (4 créneaux)

* **16:50 :** Fin de la e-Rencontre d’affaires francos-suisse Foodtech

Date limite d’inscription : Jeudi 25 Mars 2021 – 16H50

Voir tarifs, sur inscription

Cet évènement digital proposera aux entreprises et startups françaises des conférences menées par des acteurs du secteur en Suisse et un programme de rendez-vous B2B avec des décideurs suisses.

