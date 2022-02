E-Randomoise Vallées en Champagne Vallées en Champagne Catégories d’évènement: Aisne

Vallées en Champagne

E-Randomoise Vallées en Champagne, 1 mai 2022, Vallées en Champagne. E-Randomoise Vallées en Champagne

2022-05-01 09:30:00 – 2022-05-01

Vallées en Champagne Aisne Vallées en Champagne Randonnée Vélo Assistance Electrique 40km sur les petites routes du Sud de l’Aisne

Départ 9h30 à La Chapelle-Monthodon

Commune de Vallées-en-Champagne

Vallées en Champagne

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

