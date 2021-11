E Os Tupinambas Massilia Bar à Tapas, 25 novembre 2021, Marseille.

E Os Tupinambas

Massilia Bar à Tapas, le jeudi 25 novembre à 20:30

Venez danser et passer un moment inoubliable aux rythmes afrobrésiliens avec la fusion capoeira/reggae/ragga/forro/samba du groupe Os Tupinambas et la voix du Mestre Camaleão. Répertoire très varié interprété par 4 chanteurs différents. Un peu pour tous les goûts. Au son du berimbau, atabaque, pandeiro, agogo, banjo, violon « rabecado », guitarre et basse. Débordant de polyphonies qui donnent une touche lyrique et émouvante mais sur une percussion entraînante et à terre qui ordonne aux membres de danser. Vraiment à pas râter. Aventurez-vous un peu au dela du chaos du centre ville et venez au Massilia retrouver une ambiance conviviale et décontractée.

Entrée libre

♫FUSION AFRO-BRÉSILIENNE♫

Massilia Bar à Tapas 21 rue Saint-Antoine 13002 Marseille Marseille Le Panier Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T20:30:00 2021-11-25T23:30:00