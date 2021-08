E.N.R. (Ensemble National de Reggae) et Twan Tee à Relache ! Square Dom Bedos, 12 août 2021, Bordeaux.

E.N.R. (Ensemble National de Reggae) et Twan Tee à Relache !

Square Dom Bedos, le jeudi 12 août à 19:00

Jeudi 12 août / Square Dom Bedos / 19h Gratuit Contrôle du Pass sanitaire Allez Les Filles et Relache présentent E.N.R (Ensemble National de Reggae) / Twan Tee 2. E.N.R (Ensemble National de Reggae) (Fr) – Fanfare Reggae Sur scène, dans la rue, en fixe ou en déambulatoire les men in black de l’E.N.R. depuis trois ans ont près de 150 dates au compteur ! (No Logo, Dub Camp, Reggae Sunska, Summer Vibrations, Zwarte Cross, accroche coeurs ). Surnommés « ambianceurs de festival » L’E.N.R. suscite la curiosité d’artistes internationaux qui l’instant d’un morceau viennent partager cette incroyable proximité et interaction du public ! (Julian Marley, Horace Andy, Inna de Yard, Pierpoljak, Tonton David, Lidiop, Max Livio.) « Bien plus qu’un spectacle à voir, une aventure collective à vivre de toute urgence ! [https://www.facebook.com/EnsembleNationaldeReggae](https://www.facebook.com/EnsembleNationaldeReggae) 1. Twan Tee (Fr) – Reggae Dub Gamin des années 90, TWAN TEE est un artiste qui grandit en s’imprégnant de différents univers dont la culture Jamaicaine, le hip-hop ou la bass music. Adolescent en région parisienne, il commence à composer ses premiers riddims depuis sa chambre. À l’âge de 20 ans, il affirme son style et fait ses premiers enregistrements à la voix, tout en faisant ses armes au sein de différents sound systems. Mais c’est quand il fait la rencontre de ROOTS ATTACK que TWAN TEE impose sa musicalité. Il collaborera de nombreuses fois avec ce collectif au reggae puissant et authentique, inspiré de l’âge d’or jamaïcain (70’s -80’s). Twan Tee Meets Oddy – Crossing’ sur le label Baco Records sorti en février 2021 [https://www.facebook.com/twanteemusic](https://www.facebook.com/twanteemusic) ET TOUJOURS Pour adhérer à l’association Allez Les Filles et/ou soutenir le festival Relache à vous proposez de nouvelles aventures auditives et visuelles… : Adhésions : [https://bit.ly/2sUGjie](https://bit.ly/2sUGjie) Dons : [https://bit.ly/2Lod3Yi](https://bit.ly/2Lod3Yi) Ainsi que la boutique Allez Les Filles, si on vous manque beaucoup trop…sur le site de FEUZZZ ! [https://www.feuzzz.com/65-boutique-allez-les-filles](https://www.feuzzz.com/65-boutique-allez-les-filles) Buvettes et restauration sur place @Supercoop accompagne Allez les filles dans la restauration sur place durant toutes les dates (sans)Relache 2021. @supercooobdx c’est quoi ? C’est le supermarché qui change tout ! Participatif et coopératif, son fonctionnement unique fait profiter de tarifs moins chers à ses adhérents. Venez visiter leur stand à côté du merchandising Allez les filles ! [https://supercoop.fr/](https://supercoop.fr/)

Gratuit

Soirée Reggae

Square Dom Bedos rue Jacques d’Welles 33000 Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-12T19:00:00 2021-08-12T23:59:00