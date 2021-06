Wavrin Collège Léon Blum Nord, Wavrin E.N.R – Ensemble National de Reggae Collège Léon Blum Wavrin Catégories d’évènement: Nord

**10 ANS DES BELLES SORTIES** —————————– **ENSEMBLE NATIONAL DE REGGAE** ——————————- Punchy reggae Party ! Métissage entre un groupe de reggae et une fanfare, 9 musiciens pour une formule unique en son genre voici l’Ensemble National de Reggae : “Un groupe de reggae qui marche“ ! Sur scène ou dans la rue, l’E.N.R interprète depuis 2016 les grands standards du reggae et vous entraîne dans une ambiance dansante et festive… Un véritable partage de good vibes ! **18h** Déambulation – Collège Léon Blum, 2 Rue Roger Salengro, 59136 Wavrin **19h30** Concert – Salle polyvalente, 36 Rue Roger Salengro, 59136 Wavrin

Gratuit ; Plein air ; Départ déambulation : Collège Léon Blum, 2 Rue Roger Salengro 59136 Wavrin ; Concert : Salle Polyvalente 36 Rue Roger Salengro, 59136 Wavrin

Métissage entre une fanfare et un groupe de reggae, l’Ensemble National de Reggae peut jouer n’importe où ! Collège Léon Blum 2 Rue Roger Salengro 59136 Wavrin Wavrin Nord

2021-07-09T18:00:00 2021-07-09T21:00:00

