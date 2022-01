E-mpreintes – Concert Phonotons Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

E-mpreintes – Concert Phonotons Dinard, 29 janvier 2022, Dinard. E-mpreintes – Concert Phonotons Médiathèque l’Ourse 2, place de Newquay Dinard

2022-01-29 – 2022-01-29 Médiathèque l’Ourse 2, place de Newquay

Concert dont les instruments sont les Phonotons, sculptures technologiques formant un orchestre automate dirigé par les deux artistes concepteurs. E-MPREINTE : En ce début d'année, L'ourse s'empare de la thématique Empreintes retenue par la Ville de Dinard pour la décliner à sa manière au cours de Semaines du numérique riches en activités de toutes sortes. Les animations proposées abordent différents aspects de l'empreinte : numérique, environnementale ou onirique. Elles permettent une réflexion du public sur l'utilisation des outils numériques et les comportements qu'ils induisent. Elles mettent en valeur la richesse des possibilités offertes en proposant à la curiosité d'un public varié des installations surprenantes tant sur le plan technique qu'artistique. Expositions, ateliers, projections sont au rendez-vous pour s'étonner, s'informer, s'amuser, comprendre. Toutes les animations sont gratuites mais il est nécessaire de s'inscrire pour réserver sa place à la médiathèque ou par téléphone au 02 99 46 28 30. Samedi 29 janvier 2022 – de 16h – Médiathèque l'Ourse +33 2 99 46 28 30 https://mediatheques.cote-emeraude.fr/l-ourse

