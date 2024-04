E-MOTION, spectacle participatif, danse aérienne et musique live Cambon-et-Salvergues, samedi 8 juin 2024.

E-MOTION, spectacle participatif, danse aérienne et musique live Cambon-et-Salvergues Hérault

Notre spectacle transforme chaque spectateur en acteur d’une expérience unique ! La légèreté de la danse et la puissance de la musique s’unissent aux pratiques corporelles, guidances et chants pour créer un moment inoubliable au sommet de l’audace.

« Solune » présente son spectacle participatif E-MOTION où le public est invité à participer et à vivre une expérience immersive des sens.

L’univers musical de David est un mélange de musique électronique, et musiques traditionnelles africaines soul française, african spirit, électro vibes.

Entre voix, Handpan électronique, Calebasse, Ngoni, Wave drum et déclencheurs électroniques, David Lesage présente avec excellence la grande technicité de son répertoire abouti ;) rythmes envoûtants et envolées Jazz d’une voix céleste. Il accompagne Iris Chasles, danseuse aérienne à l’élastique, et professeur de yoga, qui se laisse guider par son inspiration d’artiste du cirque. Tous deux embarquent le public pour un voyage insolite et inoubliable dans l’univers immersif des 5 éléments. Le spectateur en ressort émerveillé, ressourcé ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 20:30:00

fin : 2024-06-08

11 chemin des courtials

Salle La Cardabelle, La Clairière

Cambon-et-Salvergues 34330 Hérault Occitanie artssciencesetculturedeleau@gmail.com

