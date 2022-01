« é-marger » Philippe Caurant et Miquel Mont, 24 février 2022, .

2022-02-24 Pour ce projet d’exposition, nous avons travaillé en dialogue avec le lieu : ses murs, ses cimaises, les parcours dans l’espace. Nous avons confronté nos façons réciproques d’appréhender la peinture.Nous partageons une attirance mutuelle pour les décadrages, les décalages, les décentrements.La relation au support, la gestualité et la matérialité de la peinture sont au coeur de nos recherches picturales.Nos peintures ne représentent pas des figures, des objets, des images.Elles désignent le réel à travers l’objet tableau.Elles sont traces, restes, accumulations, superpositions…Plus qu’une énonciation verbale, nos pratiques respectives intègrent une rigueur formelle, non dénuée d’intuition, une approche sensible.Cette attirance commune nous a amenés à investir l’espace de la galerie de l’école, avec un dispositif simple qui permet de manier la couleur et créer des rythmes. Des plaques de cartons grand format, peintes soigneusement avec une laque brillante, sont disposées en hauteur couvrant partiellement la surface des certains murs. Elles servent de fond pictural et créent des séquences et des jeux de renvois d’un mur à l’autre.Les trois couleurs choisies dialoguent avec la palette des différentes oeuvres exposées, de manière à composer une gamme d’ensemble. Gamme qui tente de mettre en valeur certaines tonalités, souligner certains contrastes, intensifier la lumière ; et ainsi constituer une harmonie, en respectant la singularité de nos propositions respectives.Les œuvres y sont apposées avec une certaine indifférence au rythme du dispositif. Superposées, décalées, déplacées, jamais centrées, elles cherchent leur espace et attirent le regard vers les bords. Elles émargent la pensée en s’ouvrant au-delà des frontières. Philippe Caurant et Miquel Mont

Horaire : 14:00 18:00

Philippe Caurant et Miquel Mont sont invités à exposer ensemble dans la galerie Open School.Deux manières d’explorer la peinture, de faire dialoguer les pièces entre elles, de s’approprier un espace-temps, pour cette première exposition de l’année 2022.

02 55 58 65 00 https://www.beauxartsnantes.fr