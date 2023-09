Cet évènement est passé Visite d’entreprise, E Leclerc Pineuilh & Information collective sur les formations E Leclerc Pineuilh Pineuilh Catégories d’Évènement: Gironde

Pineuilh Visite d’entreprise, E Leclerc Pineuilh & Information collective sur les formations E Leclerc Pineuilh Pineuilh, 21 septembre 2023, Pineuilh. Visite d’entreprise, E Leclerc Pineuilh & Information collective sur les formations Jeudi 21 septembre, 08h00 E Leclerc Pineuilh 8h >>>>>>Visite du laboratoire et de la réserve

9h15 >>>>Pause collation, Présentation de l’entreprise & ses métiers, témoignages de salariés,

10h >>>>Présentation de l’offre de formation du territoire , intervention de TALIS Bergerac E Leclerc Pineuilh 80 av de la Résistance PINEUILH Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip@mlbergeracois.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T08:00:00+02:00 – 2023-09-21T11:00:00+02:00

2023-09-21T08:00:00+02:00 – 2023-09-21T11:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Pineuilh Autres Lieu E Leclerc Pineuilh Adresse 80 av de la Résistance PINEUILH Ville Pineuilh Departement Gironde Lieu Ville E Leclerc Pineuilh Pineuilh latitude longitude 44.831709;0.218772

E Leclerc Pineuilh Pineuilh Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pineuilh/