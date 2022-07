E.Leclerc Autoroute invite les usagers de l’autoroute à son Festival musical : « Sur une Aire de Musique » Saint-Rambert-d'Albon Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Rambert-d'Albon

E.Leclerc Autoroute invite les usagers de l’autoroute à son Festival musical : « Sur une Aire de Musique », 15 juillet 2022, Saint-Rambert-d'Albon. E.Leclerc Autoroute invite les usagers de l’autoroute à son Festival musical : « Sur une Aire de Musique » les 15, 16, 17 juillet prochains 12 sites, 16 concerts pour se détendre et faire le plein de bonnes ondes ! Ivry sur Seine – 05 juillet 2022. Fort de son succès, les aires de services E.Leclerc lancent la 2ème édition du Festival musical « Sur une Aire de Musique » les 15, 16, 17 Juillet 2022. La musique prend possession de 12 aires d’autoroutes avec un rendez-vous musical unique par son concept de concerts gratuits, ouvert à tous. Cette initiative propose aux usagers de l’autoroute de prolonger leur temps d’arrêt avec un réel moment de détente. Des aires autoroutières pour se mettre au diapason Après une première expérience plébiscitée par le public en 2021, E.Leclerc Autoroute renouvelle son événement musical atypique le « Festival : Sur une Aire de Musique » (#FESTIVALSAM). Un événement qui se déroulera du vendredi 15 au dimanche 17 juillet 2022. L’objectif est de poursuivre l’un des combats de E.Leclerc, rendre la culture accessible à tous et offrir dans 12 aires d’autoroutes des escales musicales aux usagers de l’autoroute. Il n’est pas rare d’assister à des concerts dans des lieux surprenants, tels les couloirs de stations de métro, les halls de gares, ou plus simplement dans la rue… Alors pourquoi pas sur des aires d’autoroutes ? La programmation dans le détail Au total, ce sont 12 aires de services des principaux axes autoroutiers français qui proposeront des escales musicales, avec la participation de groupes locaux. Flamenco, pop-rock acoustique, funk, soul : ces artistes aux diverses influences inviteront les futurs vacanciers à un moment d’évasion. Dans le détail, les aires de services E.Leclerc situées à proximité de Lyon (aire de Saint-Rambert-d’Albon ouest A7), Orange (aire de Mornas les Adrets A7), Cannes (aire de l’Estérel A8), Nice (aire de Beausoleil A8), Niort (aire de la Caneptière A83) Paris (aire de Achères ouest A6), Strasbourg (aire du Haut-Koenigsbourg A35), Orléans (aire de Meung-sur-Loire A10 et aire de Beaugency – Messas A10), Narbonne (aire de Narbonne Vinassan nord A9), Agen (aire du Mas d’Agenais A62) et Toulouse (aire de Port Lauragais Nord A62), offriront un total de 16 concerts gratuits. Ce rendez-vous musical dans une ambiance familiale est à ne pas manquer, avant que chacun ne reparte vers sa destination finale en cette période estivale. Ce même week-end, d’autres événements viendront agrémenter le voyage des usagers de l’autoroute : animations commerciales (jeux, cadeaux), des stands de produits locaux, etc.

Lieu Aire de Saint-Rambert d'Albon ouest
Adresse Aire de Saint-Rambert-d'Albon-Ouest, 26140 Saint-Rambert-d'Albon
Ville Saint-Rambert-d'Albon
Organisateur E.Leclerc Autoroute
Tarif Gratuit

Saint-Rambert-d'Albon 26