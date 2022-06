E.L Junior Pro La Torche Plomeur Plomeur Catégories d’évènement: 29120

Plomeur

E.L Junior Pro La Torche Plomeur, 7 septembre 2022, Plomeur. E.L Junior Pro La Torche Plomeur

2022-09-07 – 2022-09-11

Plomeur 29120 Compétition internationale de surf à La Torche, avec diverses animations (programme par journée à venir) juniorprolatorche@gmail.com Compétition internationale de surf à La Torche, avec diverses animations (programme par journée à venir) Plomeur

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: 29120, Plomeur Autres Lieu Plomeur Adresse Ville Plomeur lieuville Plomeur Departement 29120

Plomeur Plomeur 29120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plomeur/

E.L Junior Pro La Torche Plomeur 2022-09-07 was last modified: by E.L Junior Pro La Torche Plomeur Plomeur 7 septembre 2022 29120 Plomeur

Plomeur 29120