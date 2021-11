E’ Joung-Ju & ZÔL Centre Cuturel Coréen, 8 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 8 novembre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

Dans le cadre de notre série « Concerts Jazz »

Le duo électro franco-coréen, composé de la joueuse de geomungo E’ Joung-Ju et de ZÔL (Jeff Corbel), musicien chevronné de la scène électro française, est avant tout une rencontre inédite. C’est durant les périodes de confinement dues à la crise sanitaire actuelle que l’artiste coréenne a invité le musicien français à ajouter une touche électro à ses mélodies.

Au départ symbiose des musiques traditionnelles coréennes et de la musique contemporaine française, les compositions de E’ Joung-Ju sont habitées par un esprit de croisement et d’expérimentation, et enrichies par les arrangements du musicien électro ZÔL (Jeff Corbel). En effet, ce dernier a su répondre à l’invitation de l’artiste en s’appropriant sa musique et en créant ses propres lignes mélodiques à la guitare et aux machines.

C’est un véritable partage d’émotions que propose le duo E’ Joung-Ju & ZÔL, un voyage dans un univers éclectique porté par une rythmique originale.





E’ Joung-Ju (joueuse de geomungo et compositrice)

Spécialiste du geomungo (cithare traditionnelle coréenne) et lauréate du prestigieux concours « Trésor National Vivant no.16 », E’ Joung-Ju a joué pendant dix ans au sein de l’orchestre régional de Gwangju, qu’elle a ensuite quitté pour créer son propre style et sa propre musique. Animée d’une grande passion, elle apporte la preuve, à travers ses concerts en Corée et à l’étranger, que la richesse de son instrument lui permet de s’adapter à tout genre musical ; elle devient ainsi la première musicienne de geomungo à s’essayer à la musique fusion/musique du monde et électroacoustique. Installée en France, elle est également la directrice artistique du Festival Printemps Coréen de Nantes.

Jeff Corbel (ZÔL) # guitare et machines

Guitariste touche-à-tout, Jeff Corbel a multiplié les collaborations musicales et a travaillé avec Charlie Mars, l’équipe de Groland, et est devenu un musicien chevronné de la scène électro française. Avec son projet solo Zôl, il a donné plus de 500 concerts en France et à l’étranger. Lauréat du Printemps de Bourges et des Transmusicales de Rennes en 2010, Jeff Corbel a atteint la même année la 5e place du classement mondial iTunes en musique électronique avec son projet ZÔL.

Geomungo : E’ Joung-Ju

Guitare et machines : Jeff Corbel

Son : Jonathan Marcoz

Coproduction : Festival Printemps Coréen ; Centre Culturel Coréen à Paris. Stereolux.

CENTRE CULTUREL

AUDITORIUM

Comme toutes les activités de notre Centre, cet événement est proposé gratuitement.

Réservation fortement recommandée

Suite aux dernières annonces du gouvernement, l’accès à notre Centre se fait sur présentation d’un pass sanitaire à l’entrée pour tout visiteur. En savoir plus sur les conditions d’obtention du Pass sanitaire.

Concerts -> Électronique

Centre Cuturel Coréen 20 rue La Boétie Paris 75008

9, 13 : Miromesnil (122m) 9 : Saint-Augustin (277m)



Contact : Centre Culturel Coréen 0147208386 info@coree-culture.org http://www.coree-culture.org https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://twitter.com/KoreaCenterFR0147208386 info@coree-culture.org

Concerts -> Électronique Étudiants;Insolite;Ados;Musique;En famille;Enfants

Date complète :

2021-11-08T19:00:00+01:00_2021-11-08T20:30:00+01:00

Centre Culturel Coréen