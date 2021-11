E’ Joung-Ju & ZÔL Centre Culturel Coréen, 8 novembre 2021, Paris.

E’ Joung-Ju & ZÔL

Centre Culturel Coréen, le lundi 8 novembre à 19:00

Le duo électro franco-coréen, composé de la joueuse de geomungo E’ Joung-Ju et de ZÔL (Jeff Corbel), musicien chevronné de la scène électro française, est avant tout une rencontre inédite. C’est durant les périodes de confinement dues à la crise sanitaire actuelle que l’artiste coréenne a invité le musicien français à ajouter une touche électro à ses mélodies. Au départ symbiose des musiques traditionnelles coréennes et de la musique contemporaine française, les compositions de E’ Joung-Ju sont habitées par un esprit de croisement et d’expérimentation, et enrichies par les arrangements du musicien électro ZÔL (Jeff Corbel). En effet, ce dernier a su répondre à l’invitation de l’artiste en s’appropriant sa musique et en créant ses propres lignes mélodiques à la guitare et aux machines. C’est un véritable partage d’émotions que propose le duo E’ Joung-Ju & ZÔL, un voyage dans un univers éclectique porté par une rythmique originale. E’ Joung-Ju (joueuse de geomungo et compositrice) Spécialiste du geomungo (cithare traditionnelle coréenne) et lauréate du prestigieux concours « Trésor National Vivant no.16 », E’ Joung-Ju a joué pendant dix ans au sein de l’orchestre régional de Gwangju, qu’elle a ensuite quitté pour créer son propre style et sa propre musique. Animée d’une grande passion, elle apporte la preuve, à travers ses concerts en Corée et à l’étranger, que la richesse de son instrument lui permet de s’adapter à tout genre musical ; elle devient ainsi la première musicienne de geomungo à s’essayer à la musique fusion/musique du monde et électroacoustique. Installée en France, elle est également la directrice artistique du Festival Printemps Coréen de Nantes. Jeff Corbel (ZÔL) # guitare et machines Guitariste touche-à-tout, Jeff Corbel a multiplié les collaborations musicales et a travaillé avec Charlie Mars, l’équipe de Groland, et est devenu un musicien chevronné de la scène électro française. Avec son projet solo Zôl, il a donné plus de 500 concerts en France et à l’étranger. Lauréat du Printemps de Bourges et des Transmusicales de Rennes en 2010, Jeff Corbel a atteint la même année la 5e place du classement mondial iTunes en musique électronique avec son projet ZÔL. Dans le cadre de Festival Jazzycolors 2021

Entrée libre

Le duo électro franco-coréen dans le cadre de Jazzycolors 2021

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris, France Paris Quartier du Faubourg-du-Roule



