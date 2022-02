E-jobdating spécial alternance Webinaire, 24 mars 2022, .

E-jobdating spécial alternance

Webinaire, le jeudi 24 mars à 09:00

Saint-Quentin-en-Yvelines organise le 24 mars prochain un jobdating digital spécial alternance. Vous envisagez une formation en alternance et recherchez une entreprise d’accueil ? Vous êtes chef d’entreprise, commerçant, DRH, et êtes à la recherche de vos futurs talents ? Participez à ce e-jobdating local et totalement gratuit ! Vous pourrez sélectionner des offres et des candidats et organiser des entretiens en ligne. Vous pourrez également profiter de webinaires de préparation organisés en amont et d’ateliers le jour de l’événement.

Participation gratuite – Inscription obligatoire

100% en ligne

Webinaire Saint Quentin en Yvelines Yvelines



