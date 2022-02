E Friehjohr fer unseri Sproch Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

E Friehjohr fer unseri Sproch Sélestat, 20 mars 2022, Sélestat. E Friehjohr fer unseri Sproch Sélestat

2022-03-20 16:00:00 – 2022-03-20

Sélestat Bas-Rhin Spectacle aux Tanzmatten mêlant enfants, ados et adultes le dimanche 20 mars à 16h sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. Au programme : chants, sketchs et autres surprises en alsacien. Du 20 mars au 20 avril, le dialecte sera mis à l’honneur de différentes manières avec notamment une messe en alsacien le lundi de Pâques (18 avril) à 10h30 en l’église Notre Dame de la Paix. Spectacle en alsacien aux Tanzmatten +33 3 88 58 85 75 Spectacle aux Tanzmatten mêlant enfants, ados et adultes le dimanche 20 mars à 16h sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. Au programme : chants, sketchs et autres surprises en alsacien. Du 20 mars au 20 avril, le dialecte sera mis à l’honneur de différentes manières avec notamment une messe en alsacien le lundi de Pâques (18 avril) à 10h30 en l’église Notre Dame de la Paix. Sélestat

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Ville Sélestat lieuville Sélestat Departement Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat/

E Friehjohr fer unseri Sproch Sélestat 2022-03-20 was last modified: by E Friehjohr fer unseri Sproch Sélestat Sélestat 20 mars 2022 Bas-Rhin Sélestat

Sélestat Bas-Rhin