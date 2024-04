E Friehjohr fer unseri Sproch Scherwiller, vendredi 24 mai 2024.

E Friehjohr fer unseri Sproch Scherwiller Bas-Rhin

Le dialecte alsacien est mis à l’honneur lors de cette soirée avec notamment du théâtre et des chants

Au programme:

Pièces de théâtre

Chants

Blagues et histoires du village…le tout en alsacien et en allemand

Buvette et petite restauration sur place

Petite soirée sympa en perspective, on compte sur vous ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 18:30:00

fin : 2024-05-24

Place de la Libération

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est stumbas.de.la.scherr@gmail.com

