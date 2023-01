E Friehjohr fer unseri Sproch Kintzheim, 3 mars 2023, Kintzheim Kintzheim.

1 rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin

2023-03-03 – 2023-03-04

0 EUR Spectacle scénique de variété, de style cabaret alsacien. Des compositeurs et artistes, interprètes du cru, vous distillent musiques, chants et sketchs inspirés du patrimoine régional et de l’actualité nationale et locale pour vous présenter des situations cocasses inédites et pour vous faire passer un excellent moment de joie, d’humour et de convivialité. Uff Elassisch wann’s beliebt !

Soirée conviviale consacrée au dialecte avec sketches, chansons, etc…

+33 6 86 64 96 13

