E Friehjohr fer unseri Sproch Bischwiller, vendredi 26 avril 2024.

E Friehjohr fer unseri Sproch Bischwiller Bas-Rhin

Isabelle Grussenmeyer, auteure-compositrice-interprète, propose un concert de chansons tout public , principalement en alsacien, les présentations des chansons sont multilingues français, alsacien, allemand

Concert Ich bìn do par Isabelle Grussenmeyer et musiciens.

Isabelle Grussenmeyer, auteure-compositrice-interprète, propose un concert de chansons tout public , principalement en alsacien, les présentations des chansons sont multilingues français, alsacien, allemand. Possibilité d’intégrer des chansons pour enfants en différentes langues. Les nouvelles créations sont interprétées par Isabelle (voix-guitare) et Thomas Etterlé (thérémine, Cajon + autres instruments) et Adrien Geschickt (Contrebasse).

Différents albums seront en vente à l’entracte et à la fin du concert.

Durée 90 min, avec un entracte

Billets à retirer en Mairie à partir du 25 mars, et le soir même à la M.A.C, dans la limite des places disponibles EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:00:00

fin : 2024-04-26 21:30:00

1 rue du Stade

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est oscl@bischwiller.com

L’événement E Friehjohr fer unseri Sproch Bischwiller a été mis à jour le 2024-03-06 par Commune de Bischwiller