E Friehjohr fer unseri Sproch Bischwiller, 22 avril 2022, Bischwiller.

E Friehjohr fer unseri Sproch Bischwiller

2022-04-22 – 2022-04-22

Bischwiller Bas-Rhin

Quoi de plus naturel que de faire découvrir les richesses musicales, culturelles et dansantes de l’Alsace, ainsi que les évènements passionnants et marquants de nos traditions.

C’est ce que proposera cette ballade généreuse et printanière conduite par les Kochloeffel et par le Trio Engel. En effet, un artiste passionné, Roland Engel, et ses musiciens Jean-Luc Lamps et Vincent Bor, interpréteront un répertoire de circonstance avec une sélection de chansons et de poésies musicales particulièrement enthousiastes et de saison. Quant aux Kochloeffel, ils saisiront l’opportunité que leur offre le printemps pour présenter des chorégraphies hautes en couleurs, des costumes chatoyants, un florilège gracieux issu de leur répertoire et inspiré des arts et traditions populaires d’Alsace.

La magie s’opèrera autour d’un programme varié, tendre et dynamique comme ces suites renouvelées pour danseurs et effectifs variables avec ces chorégraphies inspirées de notre parcours et notre travail créatif. Une démonstration semée d’ingéniosité et de gourmandise débordante qui introduira des moments de danses plus gracieuses, poétiques et parfois sentimentales, à l’instar de ces mélodies qui ont traversé la ritournelle des saisons et dévoilent dans des danses légères, les parfums d’un autre temps. Alors approchez-vous pour apprécier ce bouquet plein de promesses qui fait renaître les joies de notre enfance et qui évoque des coutumes encore présentes dans les mémoires, des mélodies plus ou moins connues de notre Alsace que le groupe fait revivre en y apportant sa touche de modernité, de création et d’innovation. C’est là l’ADN des Kochloeffel, cultivé comme une marque de fabrique, qui installe le groupe dans l’exploration de nouvelles voies artistiques et engendre un bouquet d’expériences scéniques pour « E Freijohr fer unseri Sproch ».

Bischwiller

