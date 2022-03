E-CUP FFF FIFA 22 Esport Gaming Arena Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

E-CUP FFF FIFA 22

du lundi 4 avril au samedi 9 avril à Esport Gaming Arena

La Ligue Grand Est de Football annonce la phase finale de la ECUP FIFA22 La Phase Régionale de l’eCup FFF pour la Ligue Grand Est de Football se déroulera dans le format suivant : Phase Finale (en présentiel) – 09 avril 2022 à STRASBOURG 16 joueurs qualifiés Matchs aller-retour à élimination directe Le vainqueur se qualifie pour la Finale Nationale le 21 mai à Clairefontaine. Le tirage au sort des groupes aura lieu le mercredi 30 mars 2022 à 12h00 et sera diffusé en DIRECT sur les pages Facebook de la Ligue Grand Est de Football. Afin de vous préparer au mieux pour la suite de ce tournoi, vous trouverez en pièce jointe le règlement de la compétition ainsi que le planning de la Phase Finale.

Finale Grand-Est sur FIFA 22 à Strasbourg Esport Gaming Arena 24 rue de la 1ère armée Strasbourg

