E-Conference series: Accessibility, Usability & Inclusion

Chez soi / at home, le mardi 16 mars à 13:00

Les universités sont des epaces de grande diversité, que ce soit sur le plan éthique, du genre, linguistique ou physique. De plus, on y trouve des étudiants qui ont des besoins spécifiques, motivés par des caractéristiques parituclières physiques, psychologiques et/ou sensorielles.

L’égalité d’accès aux espaces, services et informations est importante pour assurer un environnement inclusif, accesible et juste pour tous et qui peut alors renforcer l’autonomie, l’indépendance et le sentiment d’autonomisation de chacun·e·s.

La taille des espaces, les obstacles physiques ou architecturaux, et le manque de compréhension, à quoi s’ajoutent les problèmes d’accès à l’information, constituent un défi auquel doivent faire face les responsables de ces structures.

Pour cette raison, il est important d’aborder certains des problèmes idéntifiés dans ces espaces lors de cette conférence. En impliquant des spécialistes, des étudiants et des conférenciers dans un dialogue commun, via des présentations, des témoignages et des interviews, nous pourrons améliorer la compréhension des personnes concernées et affectées par ces problématiques soulevées.

En anglais et langue des signes

Pour tous les étudiants et personnels

Plus d’information [ici](https://www.eugloh.eu/events/e-conference-series-accessibility)

sur inscription – Deadline: 16.03.2021

Host University of Porto and Ludwig-Maximilians-Universität

