E-CAP : SALON DE LA MOBILITE ELECTRIQUE ET DE LOISIRS Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

E-CAP : SALON DE LA MOBILITE ELECTRIQUE ET DE LOISIRS Agde, 14 mai 2022, Agde. E-CAP : SALON DE LA MOBILITE ELECTRIQUE ET DE LOISIRS Agde

2022-05-14 – 2022-05-15

Agde Hérault Ce salon accueille toutes les marques ayant un lien avec la mobilité propre.

Professionnels et grand public se rencontrent, s’informent et essayent les nouveautés, innovations et projets de développement « vert ».

A cette occasion, une gamme complète d’engins électriques terrestres, gyropodes, trottinettes, vélos, scooters, mais également nautiques avec paddles, vélos nautiques, bateaux électriques, surfs, seront présentés au public.

Une édition enrichie d’un volet éco-responsabilité sur les gestes à adopter au quotidien. #TEMPSFORT Ce salon accueille toutes les marques ayant un lien avec la mobilité propre.

Professionnels et grand public se rencontrent, s’informent et essayent les nouveautés, innovations et projets de développement « vert ». e.capagde@gmail.com +33 6 14 31 64 73 Ce salon accueille toutes les marques ayant un lien avec la mobilité propre.

Professionnels et grand public se rencontrent, s’informent et essayent les nouveautés, innovations et projets de développement « vert ».

A cette occasion, une gamme complète d’engins électriques terrestres, gyropodes, trottinettes, vélos, scooters, mais également nautiques avec paddles, vélos nautiques, bateaux électriques, surfs, seront présentés au public.

Une édition enrichie d’un volet éco-responsabilité sur les gestes à adopter au quotidien. #TEMPSFORT Agde

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

E-CAP : SALON DE LA MOBILITE ELECTRIQUE ET DE LOISIRS Agde 2022-05-14 was last modified: by E-CAP : SALON DE LA MOBILITE ELECTRIQUE ET DE LOISIRS Agde Agde 14 mai 2022 Agde Hérault

Agde Hérault