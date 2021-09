Paris Visio-conférence Zoom - Sorbonne Université Paris E-café carrière Doctorat & Entrepreneuriat Visio-conférence Zoom – Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

### E-café carrière Doctorat & Entrepreneuriat – Sorbonne Université Toutes les réponses à vos questions sur le Statut National Etudiant.e Entrepreneur.e (SNEE) et le Diplôme d’Etudiant.e Entrepreneur.e (D2E) * Adrien TUSSEAU – Chargé de sensibilisation : Présentation de PÉPITE Sorbonne Université – Statut étudiant.e entrepreneur.e (SNEE) et du Diplôme Étudiant.e Entrepreneur.e (D2E) * Yolima FAUCHET – Chargée de mission entrepreneuriat : Présentation de la Direction Recherche et Innovation de Sorbonne Université

2021-10-05T11:30:00 2021-10-05T12:15:00

