Saint-Jean, le vendredi 29 octobre à 19:30

**ULIS** Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Mme Roncali Audrey, coordinatrice d’Ulis, nous parlera de ce dispositif qu’on vous propose pour votre enfant. En quoi cela peut l’aider, comment cela se passe… Autant de questions auxquelles elle tentera de répondre. Pour vous inscrire à la réunion zoom [cliquer ici](https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsceuvqzguH9RJ1fz5z05QtPzvmRPYcybn?utm_source=etarget&utm_medium=email&utm_campaign=cafe_debatoctobre_2021_) Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T19:30:00 2021-10-29T20:30:00

