Meuse L’association des parents d’élève « Les Diablotins » organise son annuelle e-brocante et jouets à la salle polyvalente de Stenay Jeux vidéos, consoles, outils numériques, jouets tout âges, jeux de société, livres… Buvette et petite restauration sur place Renseignements et inscriptions par téléphone Entrée libre pour les visiteurs +33 6 80 88 06 95 Salle Polyvalente Avenue de Verdun Stenay

