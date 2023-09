Journée Préparatoire aux Admissions e-artsup e-artsup Paris Paris, 23 septembre 2023, Paris.

Journée Préparatoire aux Admissions e-artsup Samedi 23 septembre, 14h00 e-artsup Paris sur inscription

Journée Préparatoire aux Admissions – Spéciale Terminale et Admissions Parallèles Tu souhaites t’inscrire à e-artsup Paris pour la rentrée 2024 ? Les équipes des Admissions et de la Pédagogie t’accueillent le samedi 23 septembre : lors de ce moment privilégié, nous t’expliquerons les attentes de l’école au sujet de ton dossier créatif et nous fixerons ensemble une date d’entretien d’admission. Événement ouvert uniquement aux Terminales et étudiants ayant un niveau d’études entre Bac et Bac +3.

e-artsup

Créée en 2001 e-artsup, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Elle est présente dans dix villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre du Groupe IONIS, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles et entités dans 27 villes en France à l’International et plus de 35 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de marketing, tech et business.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

