COLLOQUE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DU JEU VIDÉO e-artsup Paris, 17 décembre 2022, Paris.

Le campus parisien d'e-artsup est honoré d'accueillir le colloque du Conservatoire National du Jeu Vidéo (CNJV) à l'occasion de sa 4e édition, le samedi 17 décembre 2022 de 9 h à 18 h.

e-artsup Paris 95 avenue Parmentier 75011 Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Île-de-France

Le campus parisien d’e-artsup est honoré d’accueillir le colloque du Conservatoire National du Jeu Vidéo (CNJV) à l’occasion de sa 4e édition, le samedi 17 décembre 2022 de 9 h à 18 h. Un événement qui s’intéressera à l’écriture du et sur le jeu vidéo !

Après la Bibliothèque nationale de France et à la Cité des sciences et de l’industrie, c’est au tour du campus parisien d’e-artsup d’accueillir le colloque du Conservatoire National du Jeu Vidéo (CNJV) à l’occasion de sa 4e édition, ce samedi 17 décembre 2022 de 9 h à 18 h. Un événement qui s’intéressera à l’écriture du et sur le jeu vidéo !

UN COLLOQUE POUR LA MÉMOIRE DU JEU VIDÉO

Vous avez envie d’explorer la question du texte dans les jeux vidéo (scénarisation, dialogues, narration interactive, etc.) ou de faire un tour d’horizon de l’écriture dédiée au medium vidéoludique (fanzines, journaux, livres, thèses…) ? Le colloque « Écrire dans les jeux vidéo. Écrire sur les jeux vidéo » du CNJV est fait pour vous !

Scénaristes, chercheurs, journalistes, universitaires, romanciers, traducteurs ou encore concepteurs seront ainsi réunis à e-artsup pour partager leur expérience, leurs recherches et leurs connaissances autour de cette thématique à travers de multiples interventions et tables rondes.

E-ARTSUP, UNE ÉCOLE QUI AIME LE JEU VIDÉO !

Si e-artsup accueille la nouvelle édition du colloque du CNJV, c’est tout sauf un hasard ! En effet, l’école, bien ancrée dans l’écosystème du game, cultive des liens forts avec les acteurs de l’industrie du jeu vidéo et propose aux étudiants une formation avec sa filière Game Design & Jeux Vidéo (Bachelors et Mastères) ! Au fil de leur cursus, les étudiants participent régulièrement – et très souvent en équipes – à des concours, hackathons, Global Game Jam, festivals, événements ou projets faisant la part belle aux concepts innovants. Récemment, ils ont pu s’illustrer lors de la 3e édition de Games Made in France ou encore avec le développement de « Guardians of Anubis », un jeu vidéo multijoueur en réalité virtuelle !



