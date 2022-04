E-22: SOUNDS – Concert CRYSTAL MURRAY + ALMA CATIN Alhambra, 7 mai 2022, Genève.

Alhambra, le samedi 7 mai à 19:30

Audacieuse, farouchement créative et franche, Crystal Murray est une étoile montante comme on en rencontre peu. Cumulant les casquettes et les talents, que ce soit sa collaboration avec le collectif de mode féministe Gucci Gang ou avec le label Spin Desire qu’elle a créé, la chanteuse parisienne de 19 ans avance avec une assurance qui ne trahit nullement son âge. Ainsi, lorsqu’elle révèle son intention de faire partie d’une “armée de jeunes artistes” afin d’opérer une refonte radicale de l’industrie musicale, on se surprend à observer activement la révolution à venir. Son deuxième EP « Twisted Bases » en est la preuve. D’une diversité étourdissante et captivant de part en part, ce dix titres illustre parfaitement l’antithèse du formatage et sert de carte de visite remarquable à l’une des révélations les plus prometteuses de la pop alternative. C’est précisément ce mélange de candeur, de passion et de créativité qui rend la proposition musicale de son dernier EP si excitante et vitale dans le paysage musical actuel. Crystal explique à propos de l’évolution de son univers musical, « j’ai conservé cette base de jazz et de soul mais je l’ai détournée afin d’inclure non seulement un pan de ma culture afro-américaine mais aussi de ma culture espagnole, ainsi que mon côté rave, car j’ai grandi en écoutant de la musique électronique à Paris. Ma référence est l’album « ANTI « de Rihanna. Je me suis dit : tu n’as pas de frontières, tu as tellement de choses dans le sang que tu ne peux pas te contenter d’un seul type de son, d’une seule influence. » [[https://www.youtube.com/watch?v=wOjPxurX0ls](https://www.youtube.com/watch?v=wOjPxurX0ls)](https://www.youtube.com/watch?v=wOjPxurX0ls) [https://www.youtube.com/watch?v=nWlZjnXYoUc](https://www.youtube.com/watch?v=nWlZjnXYoUc)

Chf 20.-

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T19:30:00 2022-05-07T23:30:00