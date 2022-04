E-22 – PART 1: EXHIBITION & SOUNDS Espaces d’exposition «Le Commun», 28 avril 2022, Genève.

E-22 – PART 1: EXHIBITION & SOUNDS

du jeudi 28 avril au jeudi 12 mai à Espaces d’exposition «Le Commun»

Vous l’aurez sans doute deviné, puisqu’une PART 1 implique forcément une suite, le festival Electron fractionne une nouvelle fois son édition, mais en trois événements contre quatre l’année dernière. Si le format «triptyque» suggère encore une certaine prudence post-pandémique de la part des organisateurs, il reflète surtout leur envie d’imposer la touche artistique du festival tout au long de l’année. Le 28 avril prochain s’ouvrira donc le premier volet du festival sous la thématique «Exhibition & Sounds», qui sera suivi par deux autres événements en juin et en octobre. **EXHIBITION** ————– ### TECHNO ROMANCE: Data, Dating, Desire Du 29 avril au 12 mai, de 14h à 21h (fermé le lundi et le mardi) **Vernissage**: Jeudi 28 avril, de 18h à 2h Avec une verrée, la performance «HD Vitruve 19» et le DJ set des LuLúxpo **Finissage** : Jeudi de 18h à 2h Dans le cadre de la Nuit des Bains, avec la performance «HD Vitruve 19» et le DJ set de From Disco 2 Disco «Quel est le poids des nouvelles technologies sur notre sphère romantique? Comment les interfaces façonnent-elles nos relations affectives? De quelle manière les écrans affectent-ils notre intimité sexuelle et notre désir de connexion?» Au travers du travail d’artistes suisses et internationaux, l’exposition pose ces questions et invite à explorer les nouvelles directions du romantisme contemporain et leurs conséquences sur nos émotions, tout en suscitant le débat sur la manière dont la société répond à l’un des plus grands défis de notre temps : comprendre les liens qui se tissent entre désir, émotion, technologie et économie dans le monde de l’après-pandémie. Le Commun (nouvelle adresse) Rue des Vieux Grenadiers 10 – Genève Bâtiment J, 1er et 2e étage **+ Projection du film “SAKAWA”** Vendredi 29 et samedi 30 avril à 20h En lien direct avec l’exposition, le film «Sakawa» de Ben Asamoah sera projeté les 29 et 30 avril au cinéma CDD. Terme ghanéen pour décrire la rencontre entre les rituels spirituels africains et l’escroquerie illégale sur Internet, «Sakawa» suit le quotidien insolite de jeunes ghanéens qui, à l’aide de faux profils, partent à la chasse aux «clients» et leurs extorquent de l’argent par des moyens envoûtants. En introduction, Valentina Peri présentera son récent livre «The New Romance Scammer’s Instructor», un recueil de messages d’amour des arnaqueurs du web ghanéens qu’elle a collectés et édités. Cinéma CDD Sentier des Saules 3 – Genève __________________________ **SOUNDS** ———- ### CRYSTAL MURRAY + ALMA CATIN Concert Samedi 7 mai dès 19h30 L’envie du festival de renouer avec le live et la diversité musicale qui contribue à façonner son identité se concrétisera le 7 mai prochaine dans la mythique salle de l’Alhambra, avec la performance inédite de la nouvelle sensation électro-pop Crystal Murray. Une artiste audacieuse et excentrique, inspirée par les années 80, tout autant que les musiques électroniques, le rap, le funk et autres influences des cultures afro-américaines et espagnoles. En guise de fabuleuse première partie, nous aurons le plaisir d’accueillir le chanteur et compositeur lausannois Alma Catin et sa pop électronique amoureuse. Alhambra Rue de la Rôtisserie 10 – Genève Billetterie ### Day Mix @ A La Pointe Samedi 7 mai de 14h à 21h Dimanche 8 mai de 15h à 19h Electron est ravi de réitérer sa collaboration cette année avec A La Pointe (un projet de l’ARVe), buvette incontournable des bords du Rhône. Pour faire écho au thème de l’exposition, c’est en b2b que les artistes performeront dès le début de l’après-midi jusqu’à la tombée de la nuit dans une ambiance chill, aventureuse et décontractée. La programmation complète sera dévoilée tout prochainement. À La Pointe Sentier des Saules 27 1205 Genève ### Night Mix @ KZERN Vendredi 6 mai de 17h à 5h30 En guise de réjouissances nocturnes, Electron proposera également trois soirées sur des rythmes électroniques plus soutenus. Le samedi 6 mai, pour sa première collaboration avec le nouvel espace vivant et créatif de la KZERN, ce sont 12 heures de fête qui seront programmées, de l’apéro ensoleillé en terrasse jusqu’au premières heures du matin, en mode clubbing. KZERN Quai des Vernets 3 1205 Genève

Exposition: gratuit, Concert à l’Alhambra: CHF 20.-, KZERN: Chf 10.- (dès 22h)

Le 28 avril prochain s’ouvrira le 1er volet du festival avec au programme une exposition, point central de ces 2 semaines de festival, et plein d’autres collaborations et événements musicaux!

Espaces d’exposition «Le Commun» rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève Jonction



