Dzambo Agusevi Orchestra La Briqueterie | Schiltigheim Schiltigheim, jeudi 27 juin 2024.

Dzambo Agusevi Orchestra Musiques tziganes Jeudi 27 juin, 21h00 La Briqueterie | Schiltigheim 24,00 €

Début : 2024-06-27T21:00:00+02:00 – 2024-06-27T23:00:00+02:00

Fin : 2024-06-27T21:00:00+02:00 – 2024-06-27T23:00:00+02:00

Dzambo, incontournable trompettiste manouche de Macédoine d’une virtuosité époustouflante et d’une énergie communicative accompagné de sa fanfare. Il réinvente les traditions tziganes au rythme de leurs multiples influences cosmopolites, latines, turques, funk, jazz et rock.

La Briqueterie | Schiltigheim Avenue de la 2ème Division Blindée, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-schiltigheim.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 83 84 85 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@ville-schiltigheim.fr »}]