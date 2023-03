Dyvan le Terrible en Concert pour la Saint Patrick Bar Le Ruppione Bazouges-la-Pérouse Catégories d’Évènement: Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine

Dyvan le Terrible en Concert pour la Saint Patrick Bar Le Ruppione, 17 mars 2023, Bazouges-la-Pérouse . Dyvan le Terrible en Concert pour la Saint Patrick 6 place du Monument Bar Le Ruppione Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bar Le Ruppione 6 place du Monument

2023-03-17 – 2023-03-17

Bar Le Ruppione 6 place du Monument

Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine Venez nombreux fêter la Saint Patrick avec Dyvan le Terrible. Chanteur et guitariste, c’est un véritable Juke Box vivant. Amateurs de beaux textes et de belles mélodies, vous serez comblés. Auteur-compositeur, Dyvan le Terrible, originaire de Dol de Bretagne, hante les scènes depuis une dizaine d’années, en solo, accompagné de sa seule guitare. Comme les grands à qui il se réfère, Brassens, Brel, Ferré, Dyvan le Terrible aime les beaux textes, textes poétiques et engagés. De grandes scènes aux terrasses de bistrots, Dyvan le Terrible privilégie l’authenticité et l’indépendance. Il a produit trois albums et mis en musique « Les Fleurs du Mal » de Baudelaire. Une belle soirée en perspective ! Chloé et Jeoffrey seront heureux de vous accueillir. bar.leuppione@gmail.fr Bar Le Ruppione 6 place du Monument Bazouges-la-Pérouse

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bazouges-la-Pérouse Adresse Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bar Le Ruppione 6 place du Monument Ville Bazouges-la-Pérouse Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Bar Le Ruppione 6 place du Monument Bazouges-la-Pérouse

Dyvan le Terrible en Concert pour la Saint Patrick Bar Le Ruppione 2023-03-17 was last modified: by Dyvan le Terrible en Concert pour la Saint Patrick Bar Le Ruppione Bazouges-la-Pérouse 17 mars 2023 6 place du Monument Bar Le Ruppione Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bar Le Ruppione Bazouges-la-Pérouse ille-et-vilaine

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine